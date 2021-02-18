Самарские таможенники задержали порядка 18 тысяч мультяшных детских пижам и футболок 

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В районе села Маштаково мобильной группой Самарской таможни было задержано грузовое транспортное средство, следующее из Республики Казахстан в Москву. Согласно документам, в грузовом отсеке перевозились товары легкой промышленности.

В целях осуществления таможенного контроля и недопущения ввоза на территорию Российской Федерации предметов одежды, возможно не имеющей маркировки средствами идентификации, таможенниками было принято решение о проведении таможенного досмотра автотранспортного средства. Напомним, что с 1 января 2021 года в России обязательна маркировка продукции легкой промышленности.

В ходе досмотра сотрудниками отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров №1 было выявлено 17 733 единицы детской одежды с нанесенными изображениями героев известных, в том числе диснеевских, мультфильмов («Холодное сердце», «София прекрасная», «Тачки», «Микки Маус», «Трансформеры» и другие).

Правообладатели товарных знаков и визуальных образов подтвердили признаки контрафактности, а именно: изображения не соответствуют стандартам и установленным цветовым решениям компаний-правообладателей, право на использование защищенных авторских изображений отправителю и получателю товара предоставлено не было.

Таким образом, в действиях фирмы-отправителя имеются признаки правонарушения, предусмотренного ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Таможенный контроль продолжается.

Как прокомментировал заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев: «Контрафактная продукция несет не только ущерб бюджету государства и добросовестных предпринимателей, но и представляет угрозу здоровья граждан. Борьба с контрафактом требует системного подхода, межведомственного взаимодействия и конструктивного диалога между органами государственной власти и бизнес-сообществом», передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни