Самарские полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения на улице Нагорной

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Сотрудниками полиции изъято более 60 единиц компьютерного оборудования, при помощи которого осуществлялся выход в сеть интернет для проведения незаконных азартных игр.

Была получена информация о том, что в жилом доме на улице Нагорной в Самаре ведется незаконная игорная деятельность.

Полицейские установили, что по данному адресу действительно располагается игровой клуб.

"Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – ранее не судимый и безработный житель областного центра 1993 года рождения. В присутствии понятых оперативниками обнаружено и изъято более 60 единиц компьютерного оборудования, при помощи которого осуществлялся выход в сеть интернет для проведения незаконных азартных игр. Мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов "ОМОН" Управления Росгвардии по Самарской области", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фото: скриншот видео