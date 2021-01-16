Самарец пытался передать сотрудникам ГИБДД 800 тысяч рублей за выдачу четырех водительских удостоверений

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В ноябре 2020 года подозреваемый получил от гражданина 800 тысяч рублей, которые пообещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД У МВД России по городу Самаре за выдачу четырех водительских удостоверений категории «D», без фактического прохождения обучения и формальной сдачи экзамена.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области