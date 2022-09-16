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Самарец предстанет перед судом за поджог автомобилей

16 сентября 2022 15:28
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В результате поджога иномарка, стоимостью 2 миллиона рублей, полностью уничтожена, а автомашина, которая стояла рядом, частично повреждена.

В апреле текущего года в полицию поступило сообщение о том, что у одного из частных домов в Промышленном районе Самары, загорелся автомобиль «Toyota Camry». Пламя огня распространилось на припаркованный рядом автомобиль «Ford Eco Sport». Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали возгорание, не дав огню перекинуться на жилые дома.

На видеозапись камер наружного наблюдения попал фрагмент, на котором видно, как к автомобилю «Toyota Camry» подошел мужчина и, разлив жидкость на него, поджег.

Полицейские установили, что причиной преступного замысла могли стать личные мотивы и неприязненные отношения одного из жителей Самары к владельцу дорогостоящей иномарки. Накануне между ним и ранее не знакомым мужчиной - одним из посетителей торговой точки - произошел конфликт, в ходе которого оппонент высказывал свои угрозы.

Полицейские установили личность второго участника конфликта - 43-летнего ранее судимого, безработного жителя областного центра - и задержали его.

"Мужчина признал свою вину в содеянном и пояснил, что из-за внезапно возникших неприязненных отношений решил отомстить своему обидчику: проследил за ним, узнал, где тот оставляет машину, и, взяв бутылку с зажигательной смесью, пришел на стоянку. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он облил легковоспламеняющейся жидкостью чужой автомобиль и поджёг его. В результате противоправных действий иномарка, стоимостью 2 миллиона рублей, полностью уничтожена, а автомашина, которая стояла рядом, частично повреждена, стоимость ее восстановления - 250 тысяч рублей" - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.  

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Самары для рассмотрения по существу. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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