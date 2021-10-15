Самарец избил до смерти нового знакомого во время пьяной ссоры 

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1986 года рождения, обвиняемого по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

"В июле 2021 года обвиняемый совместно с двумя местными жителями, один из которых ранее ему не был известен, находился в квартире жилого дома в Промышленном районе Самары, где компания распивала спиртные напитки. Далее между обвиняемым и его новым знакомым возник конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе которого мужчина нанес последнему не менее 27 ударов по местам расположения жизненно важных органов. Позже потерпевший от полученных травм скончался", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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