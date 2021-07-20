Самарец за истязание своих  несовершеннолетних детей ответит перед судом

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, а также лиц заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"По версии следствия, в период с июня 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Куйбышевском районе Самары, систематически наносил побои своим малолетним детям 2013 и 2019 годов рождения, а также несовершеннолетнему пасынку 2006 года рождения, причиняя им физические и психические страдания.В соответствии с решением суда, в декабре 2020 года мужчина лишен родительских прав", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Кроме того, мужчина, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении своей супруги, подкрепляя свои слова применением физического насилия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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