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Самарец за истязание своих  несовершеннолетних детей ответит перед судом

20 июля 2021 18:45
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Он в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои своим малолетним детям.

Куйбышевским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"  и "Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц,  а также лиц заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"По версии следствия, в период с июня 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Куйбышевском районе Самары,  систематически наносил побои своим малолетним детям 2013 и 2019 годов рождения, а также несовершеннолетнему пасынку 2006 года рождения, причиняя им физические и психические страдания.В соответствии с решением суда, в декабре 2020 года мужчина лишен родительских прав", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Кроме того, мужчина, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении своей супруги, подкрепляя свои слова применением физического насилия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото из открытых источников

Теги: истязание детей самарец суд

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