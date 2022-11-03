Самарец, вовремя не оплатив задолженности по штрафам ГИБДД , чуть не остался без своего внедорожника

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Житель Самары, вовремя не оплатив задолженности по штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору, чуть не остался без своего внедорожника. Не желая становиться пешеходом, мужчина оплатил задолженность в размере 130 тысяч рублей до приезда эвакуатора.

В Межрайонном отделении по взысканию административных штрафов Самары находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя задолженности по штрафам ГИБДД. Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом должника, разъяснив, что имеющуюся задолженность необходимо погасить в установленный срок во избежание штрафных санкций и применения мер принудительного характера. Тем не менее, мужчина не предпринял попыток к погашению долга.

Судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Тем самым, житель областной столицы только усугубил свое положение и увеличил сумму долга до 130 тысяч рублей.

Проводя проверку имущественного положения, судебным приставом-исполнителем установлено, что в собственности у мужчины имеется автомобиль марки «LEXUS» 2020 года выпуска. Сотрудником Службы вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. После примененных мер должник сразу же явился на прием в отделение. Однако погашать мужчина его не торопился, тогда сотрудник Службы составил акт описи и ареста его автомобиля. Данная мера оказалась эффективной – не дожидаясь приезда эвакуатора мужчина оплатил долг в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области