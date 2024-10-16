Самарец предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа

61

Следственным отделом по Кировскому району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 22 октября 2023 года обвиняемый на улице около своего дома, в ходе ссоры с 44-летним соседом нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО