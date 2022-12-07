Самарец подозревается в лжепредпринимательстве

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Следственным отделом Промышленного района Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по статье "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".

"По версии следствия, в 2021 году подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт и пакет документов для государственной регистрации организации, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. По результатам рассмотрения документов ИФНС приняла решение о государственной регистрации юридического лица и внесла в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующие записи, содержащие сведения о подозреваемом как об учредителе и директоре учреждения, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанной организацией", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: СУ СКР СО