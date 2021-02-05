Самарец отправится в колонию строгого режима за изнасилование и причинении телесных повреждений

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Илья Дмитриев признан виновным в совершении преступлений по статьям "Изнасилование" и"Умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских повреждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Установлено, что 20 января 2019 года Дмитриев, находясь в гаражном массиве Железнодорожного района Самары, нанес удары электрошокером 31-летней женщине, а затем совершил ее изнасилование.

Он же, 27 сентября 2019 года около одного из домов по улице Братьев Коростелевых, встретил ранее незнакомую ему 19-летнюю девушку, которой нанес ножом удар в область грудной клетки, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшая была доставлена в больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Приговором суда Дмитриеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6, 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области