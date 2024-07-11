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Самарец, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2000 году, ответит перед судом

11 июля 2024 16:10
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В 2000 году между молодыми людьми произошла ссора из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату.

В апреле 2000 года между обвиняемым и его знакомыми с одной стороны и группой молодых людей с другой стороны произошла ссора из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату.

После этого между мужчинами произошла обоюдная драка, в ходе которой обвиняемый имеющимся при себе ножом нанес удар мужчине 1979 года рождения. От полученного повреждения потерпевший скончался в медицинском учреждении. Кроме того, обвиняемый причинил ножевое ранение ноги брату потерпевшего, повлекшее легкий вред здоровью.

Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем – криминалистом, проведения дополнительных опознаний, очных ставок и других следственных действий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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