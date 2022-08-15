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Самарец - любитель «погонять» на дорогах, накопил штрафы за нарушение ПДД в 430 тысяч рублей

15 августа 2022 09:48
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Риск остаться без автомобиля побудил самарца погасить долги по штрафам ГИБДД. 

Самарец - любитель «погонять» на дорогах, накопил штрафы в области ПДД в размере 430 тысяч рублей . Задолженность мужчина оплатил после ареста судебным приставом его автомобиля «VOLVO». 

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Самаре на исполнении находились исполнительные производства в отношении автовладельца, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения. Общая задолженность неплательщика составила несколько сотен тысяч рублей. 

Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 37 тысяч рублей. 

После направления сотрудником Службы требования о явке в отделение судебных приставов, мужчина прибыл на прием. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику транспортного средства «VOLVO» составлен акт описи и ареста. Мужчине разъяснили, что в случае, если задолженность не будет полностью погашена в 10-дневный срок, автомобиль будет передан на оценку, а в дальнейшем на принудительную реализацию.

Осознавая риск остаться без автотранспортного средства, должник незамедлительно нашел необходимую сумму для погашения задолженностей. Долг по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор оплачены в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

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