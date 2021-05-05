Самарец избивший подростка в лифте жилого дома заключен под стражу

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По версии следствия, 1 мая в лифте одного из домов по улице Краснодонской в Промышленном районе Самары, совершено нападение с целью хищения сотового телефона на подростка 2005 года рождения. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Проанализировав полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен житель Самары 2000 года рождения. Сотрудники полиции установили личность и место нахождения подозреваемого, после чего задержали молодого человека в одном из жилых домов Советского района.

В совершении преступления, ранее судимый за совершение грабежа, молодой человек признался и рассказал обстоятельства преступления.

СУ СК СО возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

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