Самарец до смерти избил собутыльника

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Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

30 октября подозреваемый совместно с тремя ранее знакомыми ему местными жителями в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Кирова распивал спиртные напитки.

"Между подозреваемым и одним из мужчин возник конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе которого он нанес последнему не менее 8 ударов ногами и руками по голове и туловищу в места расположения жизненно важных органов. Позже потерпевший от полученных травм скончался", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО