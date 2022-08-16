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Самарчанку обокрал новый знакомый

16 августа 2022 11:39
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В гости к потерпевшей зашёл мужчина, с которым незадолго до инцидента она познакомилась. С собой он принёс спиртное, которое распивал один.

В полицию за помощью обратилась 54-летняя жительница Самары. Она сообщила, что стала жертвой преступления в собственной квартире на Мехзаводе. Добычей злоумышленника стали ее ювелирные украшения: кольцо, цепочка с кулоном и пара серёг. 

Полицейскими установлено, что в гости к потерпевшей зашёл мужчина, с которым незадолго до инцидента она познакомилась. С собой он принёс спиртное, которое распивал один. В ходе общения она отвлеклась на приготовление обеда. Этим воспользовался гость, который прошёл в соседнюю комнату, где его внимание привлекла шкатулка, в которой находились украшения.

Хозяйка заметила, как мужчина складывает в карман своих брюк её драгоценности. Между ней и новым знакомым произошла ссора. В какой-то момент разъярённый мужчина, повалив приятельницу на диван, начал душить. Испуганная женщина смогла оттолкнуть дебошира и выбежать на лестничную площадку. Крики о помощи спугнули нападавшего, и он скрылся.

Заявительница оценила причиненный материальный ущерб на сумму в 30 000 рублей.

Сотрудники полиции установили контактные данные злоумышленника. Оперативники задержали по месту жительства ранее судимого местного жителя. Задержанный при опросе свою вину признал и пояснил, что похищенное имущество уже перепродал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Красноглинский районный суд Самары признал достаточными доказательства, собранные полицией, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Учитывая наличие у мужчины непогашенной судимости ему назначено два года пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму, равной причиненному ущербу. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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