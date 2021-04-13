Самарчанка 71 раз нарушила правила дорожного движения и не оплатила ни одного штрафа

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Жительница Самары 71 раз нарушила правила дорожного движения и не оплатила ни одного штрафа. В отношении нее было возбуждено 71 исполнительное производство с общей суммой долга в 116 тысяч рублей.

Так как автолюбительница добровольно не погашала задолженность, сотрудниками было принято решение о составлении акта описи и ареста, принадлежащего ей автомобиля. Транспортное средство было обнаружено в Зубчаниновке. На место стоянки автомобиля выехали судебные приставы.

Разыскиваемый автомобиль стоял возле одного из частных домов. Судебным приставом-исполнителем в отношении «Nissan Qashqai» составлен акт описи и ареста. Иномарку погрузили на эвакуатор и отправили на спецстоянку. Должница предупреждена о том, что в случае непогашения задолженности, машина будет отправлена на реализацию.

На следующей же день после ареста автомобиля женщина полностью погасила задолженность и предоставила квитанцию об оплате долга. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.