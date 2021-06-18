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Самарчанка за мошенничество проведет 200 часов на обязательных работах

18 июня 2021 15:39
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Она была задержана при получении денег от студента за получение положительных оценок без сдачи экзаменов.

Собранные следственным отделом по Кировскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора самарчанке, которая признана виновной по статье "Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба".

"Установлено, что она, будучи учащейся магистратуры Самарский государственный экономический университет, получила от студента учебного заведения 53 тысячи рублей за получение им положительных оценок за экзамены и зачеты во время прохождения промежуточной аттестации без фактической их сдачи.  При этом, фактическая возможность осуществить обещанное у нее отсутствовала", - сообщили в пресс-службе СК СО.

Довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла, так как была задержана в ходе оперативного эксперимента сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре.

Приговором суда ей назначено наказание  в виде 200 часов обязательных работ.

 

Фото из открытых источников

Теги: мошенничество самарчанка

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