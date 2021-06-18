Самарчанка за мошенничество проведет 200 часов на обязательных работах

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Собранные следственным отделом по Кировскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора самарчанке, которая признана виновной по статье "Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба".

"Установлено, что она, будучи учащейся магистратуры Самарский государственный экономический университет, получила от студента учебного заведения 53 тысячи рублей за получение им положительных оценок за экзамены и зачеты во время прохождения промежуточной аттестации без фактической их сдачи. При этом, фактическая возможность осуществить обещанное у нее отсутствовала", - сообщили в пресс-службе СК СО.

Довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла, так как была задержана в ходе оперативного эксперимента сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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