Самарчанка оплатила штрафы за нарушение ПДД после ареста судебными приставами ее иномарки

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Жительница Самары, не оплатившая штрафы за нарушение ПДД, полностью погасила долг после ареста судебными приставами ее иномарки.

В Межрайонном отделении судебных приставов Самары находилось несколько исполнительных производств о взыскании с местной жительницы задолженности по штрафам ГИБДД в размере 58 тысяч рублей.

Женщина не спешила оплачивать задолженность и тем самым упустила срок для добровольного исполнения решения суда. Получив очередное уведомление о явке к судебному приставу, должница пришла на прием в отделение. Женщина сказала, что приехала к сотрудникам Службы на такси. Заметив в ее голосе неуверенность, судебные приставы осмотрели прилегающую территорию и дворы, где бы мог находиться спрятанный автомобиль. Благодаря бдительности судебных приставов машина должницы была найдена.

Сотрудниками Службы составлен акт описи и ареста легкового автомобиля. Объяснив должнице, что у нее есть 10 дней для погашения задолженности, машина была предана на ответственное хранение. Не желая расставаться с дорогостоящим автомобилем, нарушительница оплатила задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области