Самарчанка напала с ножом на бывшего мужа и его сожительницу

171

Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство бывшего супруга и причинение вреда здоровью его сожительнице.

Женщина пришла в квартиру, где ранее проживала с бывшим супругом, чтобы забрать часть своих вещей. Там она увидела бывшего мужа и его сожительницу спящими в одной из комнат.

"Обвиняемая проследовала на кухню, где взяла нож, которым нанесла бывшему супругу не менее семи ударов в область расположения жизненно-важных органов, а так же не менее одного удара его сожительнице, причинив ей травму коленного сустава, после чего вышла из комнаты, продолжая высказывать угрозы в адрес потерпевших. Воспользовавшись моментом, пострадавшая закрыла дверь изнутри и вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорой помощи", - сообщили в СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО