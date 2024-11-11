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Неуплаченный налог составляет более 75 миллионов 790 тысяч рублей.
Руководители одной из коммерческих фирм региона и ее филиала за неуплату налогов предстанут перед судом
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Руководители одной из коммерческих фирм региона и ее филиала за неуплату налогов предстанут перед судом

11 ноября 2024 18:26
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Неуплаченный налог составляет более 75 миллионов 790 тысяч рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих фирм региона, а также руководителя филиала. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и в неправомерном обороте средств платежей.

Обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственность, основным направлением деятельности которого является обеспечение работоспособности тепловых сетей, совместно с руководителем одного из филиалов фирмы, заключали договора с контрагентами на оказание услуг без фактического выполнения принятых обязательств. Обвиняемыми изготавливались фиктивные документы первичного учета, на основании которых в налоговые декларации включались недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы.

В период с января 2019 года по июнь 2021 года бюджетной системе РФ причинен ущерб в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере более 75 миллионов 790 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   .пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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