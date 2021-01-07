Россиянина Андрея Тюрина приговорили в США к 12 годам тюрьмы за киберпреступления

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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина, который признал в США вину в совершении ряда киберпреступлений, к 12 годам тюремного заключения, передает ТАСС. Об этом было объявлено в четверг на слушаниях, которые проводили в телефонном формате.

Как заявила судья Лора Тейлор Суэйн, приговор россиянину составляют "в общей сложности 144 месяца лишения свободы". После освобождения он будет депортирован в Россию. Судья приняла во внимание то, что в тюрьме Тюрин заразился новым коронавирусом.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС