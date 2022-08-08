Россиянин Винник не признал вину в суде США

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Обвиняемый в причастности к отмыванию миллиардов долларов россиянин Александр Винник отверг претензии следствия в суде США, сообщил представитель суда. "Винник в суде заявил о своей невиновности", - сказал РИА Новости представитель инстанции.

По его словам, следующее заседание запланировано на 15 августа.

В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезён на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили РИА Новости в семье россиянина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США, сообщала, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама экстрадиция Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.

Фото: РИА Новости / Геннадий Мельник