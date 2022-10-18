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Россиянин Хохлов отсудил у Facebook* 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии

18 октября 2022 23:16
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Он потребовал взыскать компенсацию морального вреда из-за постоянных блокировок его аккаунта из-за схожестью его фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.

Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Судья постановил взыскать с компании 64 млн рублей в пользу футболиста за вред, нанесенные его имени, 1 млн в качестве морального вреда, а также 571 тыс. рублей за судебные расходы. Кроме того, ответчика обязали в течение месяца разблокировать все упоминания фамилии Хохлова Facebook.

«Мы доказали с помощью экспертизы, что нанесен моральный вред и то, что блокировалась фамилия, это также подтверждено», — сказала в суде представитель Хохлова Анна Варганова.

При этом, как отмечает журналист, представители ответчика на заседание суда не явились.

Исковое заявление спортсмена к Facebook поступило в производство Солнцевского районного суда Москвы в конце сентября. Хохлов потребовал взыскать с американской компании компенсацию морального вреда в размере 150 млн рублей из-за постоянных блокировок его аккаунта, вызванных схожестью его фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.

В беседе с журналистами Хохлов отмечал, что соцсеть блокирует любое упоминание, связанное его фамилией из-за чего спортсмену даже предлагали поменять фамилию.

В разные годы Хохлов выступал за московские ЦСКА, «Локомотив»,«Торпедо» и «Динамо». С 1996 по 2005 год он выступал в составе сборной России. На его счету участие в более 50 матчей. С 2010 года после завершения карьеры футболиста Хохлов стал тренером. Последним местом его работы на этой должности был волгоградский клуб «Ротор».

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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