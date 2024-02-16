Россияне угнали с Карибов в Россию яхту открыли бизнес по её сдаче в аренду для морских прогулок

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Таможенники в Севастополе задержали яхту, которую группа туристов из России похитила на Карибских островах в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России (ФТС).



По данным ведомства, российские туристы, отдыхавшие на островах Антигуа и Барбуда, взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн руб. Они перегнали судно в Россию и зарегистрировали по поддельным документам.



После этого открыли бизнес по сдаче яхты в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря.

Там судно заметили и задержали оперативники севастопольской таможни.



Экспертиза показала, что у яхты два идентификационных номера, один из которых поддельный. Кроме того, она не была задекларирована.

Полиция Антигуа и Барбуды завела из-за кражи яхты уголовное дело и объявила главу группы россиян в международный розыск. Российская таможня также завела два уголовных дела.

Фото: pxhere.com

