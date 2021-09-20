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Россиянам запретили разводить кур на дачах

20 сентября 2021 13:30
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Россиянам запретили разводить кур на дачах

Верховный суд России вынес принципиально важное решение: нельзя держать мелкую сельхозживность, в том числе - кур, на землях для садоводства. 

До Верховного суда страны дошла и убедилась в своей неправоте жительница Волгограда гражданка К. Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила на участке гражданки курятник.

История умалчивает, был ли это плановый рейд в поисках нелегальных нашестов, или куры своим кудахтаньем достали соседей, а те пожаловались властям.

В итоге дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такая сумма вышла потому, что штраф в этом случае назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но - не менее десяти тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму.

"Категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования, - поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли".

За разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей

Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается, подчеркивает юрист. То есть завести птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.

"Кроме того, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым также обязательно, - говорит член АЮР. - Согласно закону, садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей".

Иными словами, гараж в яблоневом саду законен, а курятник или свинарник - нет. Кому-то, конечно, это может показаться странным. Но у закона есть своя логика. Кто хочет возиться с живностью, должен приобретать специальные земли.

"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", - говорит Мария Спиридонова.

Зато на садовых землях, по ее словам, можно поставить ульи. Конечно, пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у тех же хрюшек или несушек.

Правда, ни один пчеловод не должен забывать о соседях. Прежде чем ставить ульи в своем саду необходимо заручиться согласием окружающих.

Если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет.

Фото: pixabay.com

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