Россиян станут штрафовать за самовольные обшивку и остекление балкона

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Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за самовольную обшивку или остекление балкона, в России будут предусмотрены штрафы. Об этом сообщает интернет-издание Readovka.

В ведомстве пояснили, что подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях. В документе будет необходимо указать целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы.

Нарушителей ждет штраф в размере пяти тысяч рублей.

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