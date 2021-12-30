Россиян предупредили: украшение автомобиля гирляндами грозит лишением прав на срок до года

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Водители, которые в преддверии Нового года решили украсить свои машины гирляндами, могут столкнуться с серьезными последствиями, пишет РИА Новости со ссылкой на портал e1.ru.

По словам автоэксперта Дмитрия Ларионова, в такой ситуации можно лишиться прав, поскольку действия автомобилиста подпадают под третий пункт статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, говорится о запрете на управление транспортным средством, "цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по допуску к эксплуатации".

"За нарушение этого пункта правил можно лишиться прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений", — пояснил Ларионов.

Ранее московская Госавтоинспекция опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами. Водителям, в частности, напомнили о наказании за пьяную езду, а также за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.

В обоих случаях нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. За вождение в состоянии опьянения при отсутствии документов к денежному взысканию добавляется арест на 10-15 суток.