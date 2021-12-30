Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело.
В гаражном массиве Новокуйбышевска обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
Сейчас им ищут новый дом.
В Пскове волонтеры вытащили собаку и ее щенят из мусора
Главный Дед Мороз России обратился к жителям Самарской области с пожеланием счастья и исполнения всех желаний.
Российский Дед Мороз поздравил самарцев с Новым годом
Для помощи заявителям от Самарской области при министерстве культуры создан экспертный совет.
Президентский фонд культурных инициатив продолжает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года
Дети, находящиеся на лечении в самарских больницах, не остались без праздника.
Дед Мороз с помощниками-снеговиками поздравили ребят в самарских больницах
Небольшая сельская библиотека превратилась в современный прекрасно оснащенный культурный центр.  
В селе Васильевка открылась новая модельная библиотека «Васильевские параллели»
На закупку новых книг для библиотек выделили почти два млн рублей.
В Тольятти закупили более четырех тысяч книг для библиотек 
"В зимний период неизбежно возрастает количество травм, которые связаны с выпадением снега и образованием гололеда".
Снег и гололед: рекомендации травматолога больницы Пирогова
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили: украшение автомобиля гирляндами грозит лишением прав на срок до года

30 декабря 2021 18:39
163
По словам автоэксперта действия автомобилиста подпадают под третий пункт статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Водители, которые в преддверии Нового года решили украсить свои машины гирляндами, могут столкнуться с серьезными последствиями, пишет РИА Новости со ссылкой на портал e1.ru.

По словам автоэксперта Дмитрия Ларионова, в такой ситуации можно лишиться прав, поскольку действия автомобилиста подпадают под третий пункт статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, говорится о запрете на управление транспортным средством, "цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по допуску к эксплуатации".

"За нарушение этого пункта правил можно лишиться прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений", — пояснил Ларионов.

Ранее московская Госавтоинспекция опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами. Водителям, в частности, напомнили о наказании за пьяную езду, а также за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.

В обоих случаях нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. За вождение в состоянии опьянения при отсутствии документов к денежному взысканию добавляется арест на 10-15 суток.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
30 декабря 2021  11:21
В волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
359
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2021  09:36
Что изменится в жизни россиян с 1 января
319
На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.
28 декабря 2021  23:51
В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране
1581
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном приняли участие в открытии обновленных культурных пространств в поселениях Волжского района.
28 декабря 2021  20:52
Творческая экосистема: в двух поселениях Волжского района заработали обновленные дома культуры
808
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021  17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
664
Весь список