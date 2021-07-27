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Россиян предупредили о новом способе кражи денег через мессенджеры, пишут РИА Новости. Мошенники выманивают средства под видом розыгрышей денежных призов, рассылая приглашения от имени популярных сервисов.

Пользователи переходят по ссылке и попадают на фишинговый сайт, где им обещают награду в 50 долларов, 5 тысяч или 1 млн долларов. После этого появляется чат с администратором розыгрыша, который сообщает, что из-за запрета на переводы в иностранной валюте в России выигрыш нужно конвертировать в рубли и заплатить небольшую комиссию.

Далее предлагается ввести данные карты. Таким образом, мошенники получают деньги и платёжную информацию, которой могут воспользоваться в будущем.

Фото: Pixabay.com