Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре не будут развивать алкомагазины "Магнит"
В Самаре не будут развивать алкомагазины "Магнит"
В Самаре храм отсудил себе здание на Чапаевской
В Самаре храм отсудил себе здание на Чапаевской
СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС
СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС
Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка
Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка
В Тольятти построят центр спортивной гимнастики Алексея Немова
В Тольятти построят центр спортивной гимнастики Алексея Немова
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
«Магнит» обучит персонал навыкам общения с покупателями с ограниченными возможностями
«Магнит» обучит персонал навыкам общения с покупателями с ограниченными возможностями
В Самарской области выявили 571 нарушение миграционного законодательства
В Самарской области выявили 571 нарушение миграционного законодательства
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.32
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о новом способе кражи денег через мессенджеры

27 июля 2021 11:01
144
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через мессенджеры

Россиян предупредили о новом способе кражи денег через мессенджеры, пишут РИА Новости. Мошенники выманивают средства под видом розыгрышей денежных призов, рассылая приглашения от имени популярных сервисов.

Пользователи переходят по ссылке и попадают на фишинговый сайт, где им обещают награду в 50 долларов, 5 тысяч или 1 млн долларов. После этого появляется чат с администратором розыгрыша, который сообщает, что из-за запрета на переводы в иностранной валюте в России выигрыш нужно конвертировать в рубли и заплатить небольшую комиссию.

Далее предлагается ввести данные карты. Таким образом, мошенники получают деньги и платёжную информацию, которой могут воспользоваться в будущем.

Фото: Pixabay.com

Теги: интернет-мошенники мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судья арбитражного суда в Самаре стала жертвой телефонных мошенников
26 июля 2021, 09:42
Судья арбитражного суда в Самаре стала жертвой телефонных мошенников
Потерпевшая потеряла 1,65 млн рублей по итогам бесед с фальшивыми сотрудниками банка. Криминал
456
Самарчанка хотела купить сумочку и лишилась 13 тысяч рублей
26 июля 2021, 09:23
Самарчанка хотела купить сумочку и лишилась 13 тысяч рублей
Будьте бдительны! Не верьте мошенникам! Криминал
397
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
16 июля 2021, 13:49
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Будьте осторожны! Никому не сообщайте номера полиса медицинского страхования, паспорта и СНИЛС. Криминал
975
В центре внимания
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
27 июля 2021  12:31
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
116
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
620
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
463
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
907
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
911
Весь список