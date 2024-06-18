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Роспотребнадзор выявил поставщиков еды, приведшей к массовым отравлениям

18 июня 2024 19:59
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Следственный комитет сообщал о задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг.

Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор начал расследование после регистрации случаев ботулизма в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.

"Все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают адекватное лечение", — отметили в ведомстве.

Источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке", основные изготовители: "Локалкитчен" и "Савон-К". Предприятие, где производили опасные продукты, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой. При этом процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм, добавили в Роспотребнадзоре.

Следственный комитет сообщал о задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг. Речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества.

Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К".

Уголовное дело передали в Главное следственное управление СК. Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная продукция.

 

Фото:  freepik.com

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