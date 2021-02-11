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РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью
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РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью

11 февраля 2021 16:52
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1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

Роскомнадзор предлагает ввести административную ответственность за нарушение закона о саморегулировании социальных сетей, передает ТАСС. Об этом заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

"В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании социальных сетей. <...> Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет и административной ответственности за его неисполнение тоже нет, может быть, [стоит] рассмотреть возможность проанализировать административную ответственность за неисполнение положений этого закона", - сказал Вагнер.

Иностранные IT-компании

Роскомнадзор предложил законодательно закрепить полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний и социальных сетей в России, заявил Вагнер.

"Фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все наши запросы. Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции. Как правило, в США, Великобританию, - сказал Вагнер. - Первое предложение - подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство (IT-компаний), а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы".

По словам Вагнера, штаб-квартиры IT-компаний рассматривают уведомления ведомства и официальные бумаги, руководствуясь своим правом, а иногда, "даже просто руководствуясь своими внутренними убеждениями, правилами работы на площадке".

О законе

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

На время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий. К ней также относятся данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к нему.

Роскомнадзор также должен будет узнать данные владельца соцсети у хостера, а потом отправить владельцу соцсети уведомление о включении его сайта в реестр социальных сетей. В течение двух месяцев после этого соцсети должны включить в собственные правила работы нормы этого закона.

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Комментарии

Закон
11 февраля 2021  16:52
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.
РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Закон
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