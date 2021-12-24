Ректору СГЭУ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

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Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», обвиняемой по статье "Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

"По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая, действуя совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров, заключили фиктивные договора по условиям которых ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» выступало исполнителем научно-исследовательских работ. При этом, указанные работы фактически были выполнены подчиненным обвиняемой путем переработки ранее написанных им работ и фальсификации результатов социологических исследований", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Таким образом, после подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены деньги. Далее, обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения денежные премии на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей, часть из которых обманным путем присвоила себе.

В настоящее время обвиняемая признала вину в полном объеме, а также возместила учреждению причиненный ущерб. С учетом указанных обстоятельств, судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: пресс-служба СУ СК СО