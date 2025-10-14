Ректор СПбГУП обвиняется в трате 74 млн рублей на поездки и рестораны

161

Генпрокуратура обвинила бывшего ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого в растрате, пишет "Газета.Ru".

Вуз оплачивал ему аренду коттеджа на берегу Финского залива, охрану для дома и квартиры, полеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию, сообщает «Коммерсантъ». А еще — экскурсии, рестораны и дорогой алкоголь.

На зарубежные поездки за 2023-2024 годы ушло больше 70 млн руб., еще около 20 млн руб. — на охранников. Недавно ректора отстранили.

Фото: pxhere.com