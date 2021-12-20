Ректор СГЭУ обвиняется в мошенничестве 

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Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел Самарской области ректору Самарского государственного экономического университета предъявлено обвинение по статье "Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

"В ноябре 2020 года подозреваемая, действуя совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров, заключили фиктивные договора, по условиям которых Самарский государственный экономический университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ. При этом, указанные работы фактически были выполнены подчиненным обвиняемой путем переработки ранее написанных им работ и фальсификации результатов социологических исследований. Таким образом, после подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены 3 миллиона 500 тысяч рублей. Далее, с целью хищения указанных денег обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств обвиняемая обманным путем присвоила себе", - передает пресс-служба СУ СК СО.

В результате указанных преступных действий СГЭУ был причинен материальный ушерб в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

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