Работник тольяттинского предприятия получил условный срок за розлив серной кислоты

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Следствием и судом установлено, что в период с января 2019 года по июль 2021 года осужденным, занимавшим на момент совершения преступления должность начальника цеха, была обнаружена течь сварного соединения днища хранилища серной кислоты, расположенного на территории организации.

Осужденный, достоверно зная о необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности после осуществления восстановительного ремонта, не предпринял мер к ее организации и не доложил руководству о произошедшем.

В июле 2021 года в результате аварии произошел розлив серной кислоты, хранящейся на сырьевом складе организации, с последующим ее попаданием в почву. Таким образом, противоправные действия осужденного привели к загрязнению окружающей среды.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: Администрация г.о. Тольятти