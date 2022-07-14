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Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов

14 июля 2022 18:06
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Закон устанавливает понятия «иностранного влияния» и «поддержки», которые стали условиями включения в реестр иноагентов.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РБК.

В законе определены понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности.

Так, иностранным агентом является лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа» или находится «под иностранным влиянием» и занимающееся политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Также вводится понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами, которые вносятся в разные реестры, и описан порядок включения и исключения из него. Теперь в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех.

Документ определяет обязанности иноагентов и меры госконтроля за соблюдением ими этого закона.

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вступает в силу с декабря 2022 года. Те, кто был включен в реестр иноагентов до принятия данного закона, сохраняют свой статус.

Госдума приняла закон, который суммирует уже введенные в законодательство положения об иноагентах и устанавливает к ним новые требования и ограничения, 29 июня.

В Совете по правам человека (СПЧ) заявляли в мае, что законопроект содержит ряд недостатков, он «фактически необоснованно» расширяет список тех, кого могут признать иноагентами. В организации сочли, что понятие «иностранного воздействия» в документе прописано так, что под ним можно понять «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным».

В конце мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» в отношении иноагентов, указав, что идет спецоперация, а против России вводятся «беспредельные санкции».

Он указал на необходимость поставить деятельность иноагентов «под жесткий контроль», так как она «направлена против страны в столь сложный период и получают за это деньги от наших врагов».



Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»/РБК

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