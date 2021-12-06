Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Фото: ТАСС