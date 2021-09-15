Проводившему дезинсекцию в московском магазине "Магнит" предъявили обвинение

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Следствие предъявило официальное обвинение задержанному ранее по делу об отравлении семьи арбузом Антону Котову, который является сотрудником частной компании, и проводил дезинсекцию в магазине "Магнит". Как уточнили ТАСС в Пресненском суде Москвы, обвиняемый доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

"В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича, работающего в должности дезинфектора ООО "Областной центр дезинфекции", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), сроком до 10 ноября 2021 года. Он доставлен в судебное заседание", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС