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Против женщины, напавшей на семилетнего сына Стаса Пьехи, возбудили дело

21 июля 2021 20:55
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Бывшая супруга Пьехи Наталия рассказала в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают.

Следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи, сообщил РИА Новости адвокат семьи певца Сергей Жорин.

"СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью - ред.), дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы", - сказал Жорин.

Бывшая супруга Пьехи Наталия рассказала на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают.

Мама соседского ребенка запретила сыну общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".

В ответ соседка схватила Петю за руку и швырнула на землю, а прибежавшая на его крики бабушка получила от нее сильный удар по руке, заявила Наталия. Ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.

Этим инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, начавшем доследственную проверку, и лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее он поручил "при наличии оснований" возбудить уголовное дело.

 

Фото:   РИА Новости / Максим Блинов

Теги: пострадал от соседки Стас Пьеха сын

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