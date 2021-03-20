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Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Против актера сериала "След" Андрея Лаврова возбуждено уголовное дело
Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Против актера сериала "След" Андрея Лаврова возбуждено уголовное дело
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Против актера сериала "След" Андрея Лаврова возбуждено уголовное дело

20 марта 2021 23:47
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Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено против актера Андрея Лаврова, известного по роли в сериале "След", который с ножом в руке угрожал убийством инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На Лаврова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Он отпущен под подписку о невыезде", - рассказал собеседник агентства. По этой статье актеру грозит до двух лет лишения свободы.

44-летний Лавров на Котельнической набережной в Москве подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания.

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые", "СОБР" и других.

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