Против актера сериала "След" Андрея Лаврова возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено против актера Андрея Лаврова, известного по роли в сериале "След", который с ножом в руке угрожал убийством инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На Лаврова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Он отпущен под подписку о невыезде", - рассказал собеседник агентства. По этой статье актеру грозит до двух лет лишения свободы.

44-летний Лавров на Котельнической набережной в Москве подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания.

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые", "СОБР" и других.