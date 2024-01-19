Прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы по делу о теракте в кафе

101

Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает РИА Новости.

"Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет", — сказала представитель обвинения.

Дополнительно она попросила назначить подсудимой штраф в размере 800 тысяч рублей.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.

Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее после взрыва. Третьего апреля Трепову задержали в его квартире на Парнасе.

Как передает ТАСС, Дмитрию Касинцеву, который обвиняется в укрывательстве Треповой после теракта, прокурор запросила наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима. Меру пресечения подсудимому на период до вступления приговора в законную силу прокурор просит изменить с домашнего ареста на заключение под стражу.

Фото: изображенте от freepik.com