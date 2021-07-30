Прокурор просит четыре года колонии для пранкера Джаборова за имитацию приступа коронавирусной инфекции в метро

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Гособвинитель потребовал приговорить блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии за имитацию приступа коронавирусной инфекции на станции московского метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, рассматривающего это дело.

"В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначить наказание Джаборову К. С. в виде четырех лет лишения свободы, Исаченко А. А. и Мелехову С. Д. в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Приговор будет оглашен 2 августа.

2 февраля 2020 года в вагоне поезда молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

В дальнейшем пранк был размещен на одном из видеохостингов.

Джаборов был задержан 8 февраля 2020 года, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, но в тот же день выяснилось, что он не проживет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и дознаватель ходатайствовал о его аресте. По делу также проходят граждане России Мелехов и Исаченко.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС