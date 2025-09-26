Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля

70

Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности жителя Самары, перевозившего людей вне кабины автомобиля.



В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию в одной из социальных сетей, на которой демонстрировался факт грубого нарушения Правил дорожного движения.



Во время проверки информации сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили, что 24 сентября, в дневное время суток, водитель, управляя автомобилем Ваз 2112, двигался по ул. Ташкентская областного центра, осуществляя перевозку людей вне кабины транспортного средства. В тот же день полицейские установили личности нарушителя и пассажиров правонарушения и их возможные местонахождения. Сотрудники полиции задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса 19-летний местный житель сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.



Сотрудники полиции в отношении молодого человека составили административные протоколы. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Кроме того, в подразделение по делам несовершеннолетних передана информация о пассажирах, передвигающихся вне салона автомобиля. С ними проведены профилактические беседы.



Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дороге, а также обращают внимание граждан на необходимость своевременного информирования правоохранительных органов о совершаемых правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО