Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
-0.38
EUR 98.15
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля

26 сентября 2025 15:54
70
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.

Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности жителя Самары, перевозившего людей вне кабины автомобиля.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию в одной из социальных сетей, на которой демонстрировался факт грубого нарушения Правил дорожного движения.

Во время проверки информации сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили, что 24 сентября, в дневное время суток, водитель, управляя автомобилем Ваз 2112, двигался по ул. Ташкентская областного центра, осуществляя перевозку людей вне кабины транспортного средства. В тот же день полицейские установили личности нарушителя и пассажиров правонарушения и их возможные местонахождения. Сотрудники полиции задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 19-летний местный житель сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.

Сотрудники полиции в отношении молодого человека составили административные протоколы.  Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Кроме того, в подразделение по делам несовершеннолетних передана информация о пассажирах, передвигающихся вне салона автомобиля. С ними проведены профилактические беседы.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дороге, а также обращают внимание граждан на необходимость своевременного информирования правоохранительных органов о совершаемых правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
26 сентября 2025, 16:15
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С. Экология
28
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
26 сентября 2025, 15:39
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
77
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
26 сентября 2025, 15:33
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года. Общество
108
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
208
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
230
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
990
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
377
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
330
Весь список