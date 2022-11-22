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Приревновал: тольяттинец зарезал бывшую жену

22 ноября 2022 21:42
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В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ноябре 2022 года подозреваемый в ходе конфликта, произошедшего на почве ревности, нанес ножевое ранение в область брюшной полости бывшей супруге. От полученных повреждений она скончалась.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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