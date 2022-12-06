При досмотре багажного отделения автомобиля тольяттинские сотрудники ДПС изъяли 400 граммов синтетики

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В конце ноября текущего года сотрудники ДПС Ставропольского района старшие лейтенанты полиции Дмитрий Кондратьев, Павел Крюков и Евгений Сержантов во время несения службы остановили для проверки документов водителя иномарки.

Во время проведения процедуры полицейские обратили внимание на поведение водителя, который заметно нервничал. Госавтоинспекторы приняли решение осмотреть автомобиль.

В ходе проведения осмотра транспортного средства в багажном отделении был обнаружен полимерный пакет с мефедроном массой более 400 грамм.

В отношении ранее несудимого уроженца одной из соседних республик возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов за бдительность и проявленный профессионализм наградил инспекторов ДПС ОГИБДД У МВД России по Ставропольскому району старших лейтенантов полиции Дмитрия Кондратьева, Павла Крюкова и Евгения Сержантова почетными грамотами и денежными премиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО