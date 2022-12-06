Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсуждались вопросы о радиационном состоянии в Самарской области и обеспечения радиационной безопасности населения.
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности
В отношении ранее несудимого уроженца одной из соседних республик возбуждено уголовное дело.
При досмотре багажного отделения автомобиля тольяттинские сотрудники ДПС изъяли 400 граммов синтетики
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.
Сергиевская пенсионерка хотела "аннулировать кредит" и лишилась 3 500 000 рублей
«ЛОР-служба Самарской области производит благоприятное впечатление и заслужила позитивной оценки».
Рабочая группа Национального центра оториноларингологии ФМБА РФ изучала деятельность ЛОР-службы региона
Обсуждался вопрос, касающийся создания участков для труда осужденных к принудительным работам.
В Самаре состоялось заседание координационного совета по расширению сети исправительных центров
Всего за 11 месяцев текущего года по вине «молодых водителей» произошло 214 ДТП, в которых 16 человек погибло и 285 получили ранения.
Сотрудники Госавтоинспекции региона уделяют особое внимание молодым водителям
В центре внимания - увеличение выплат детям – сиротам, ветеранам труда, инвалидам боевых действий, новые льготы участникам СВО.
Увеличение социальных выплат и дополнительная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
Тонны пшеницы, кормушки для домашних животных, помощь с ремонтом.
В Самарской области семьям мобилизованных оказывают всю необходимую поддержку
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.18
0.41
EUR 65.52
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

При досмотре багажного отделения автомобиля тольяттинские сотрудники ДПС изъяли 400 граммов синтетики

6 декабря 2022 17:57
83
В отношении ранее несудимого уроженца одной из соседних республик возбуждено уголовное дело.

В конце ноября текущего года сотрудники ДПС Ставропольского района старшие лейтенанты полиции Дмитрий Кондратьев, Павел Крюков и Евгений Сержантов во время несения службы остановили для проверки документов водителя иномарки.

Во время проведения процедуры полицейские обратили внимание на поведение водителя, который заметно нервничал. Госавтоинспекторы приняли решение осмотреть автомобиль.

В ходе проведения осмотра транспортного средства в багажном отделении был обнаружен полимерный пакет с мефедроном массой более 400 грамм.

В отношении ранее несудимого уроженца одной из соседних республик возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов за бдительность и проявленный профессионализм наградил инспекторов ДПС ОГИБДД У МВД России по Ставропольскому району старших лейтенантов полиции Дмитрия Кондратьева, Павла Крюкова и Евгения Сержантова почетными грамотами и денежными премиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обсуждались вопросы о радиационном состоянии в Самарской области и обеспечения радиационной безопасности населения.
6 декабря 2022  18:26
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности
93
В центре внимания - увеличение выплат детям – сиротам, ветеранам труда, инвалидам боевых действий, новые льготы участникам СВО.
6 декабря 2022  16:55
Увеличение социальных выплат и дополнительная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
144
Названы новые цены на свет в Самаре
6 декабря 2022  11:54
Названы новые цены на свет в Самаре
236
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
5 декабря 2022  20:11
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
507
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
332
Весь список