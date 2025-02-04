Преподаватель самарского колледжа подозревается в получении взятки

149

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя колледжа, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый через посредника получил 15 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета пяти студентам колледжа без фактического проведения данного зачета и проверки знаний.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО