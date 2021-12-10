Предъявлено окончательное обвинение устроившему стрельбу в казанской школе

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Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, напавшему на школу в Казани, Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

"На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ - убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества", - сказала Петренко.

По ее словам, Галявиева (согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы) признали вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Петренко отметила, что, согласно материалам уголовного дела, причина произошедшего - стремление Галявиева подражать "действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", информацию о которых он узнал из интернета, скопировав их поведение при нападении.

Скоро начнется процедура ознакомления с материалами дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе