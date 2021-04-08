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Председатель СК России поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с имуществом Вячеслава Зайцева

8 апреля 2021 23:04
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В доме Зайцева в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть.

Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах, сообщается на сайте СК РФ.

"В эфире федерального канала обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть. Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом", - говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах.

 

Фото из открытых источников

 

 

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