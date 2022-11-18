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Правоохранительными органами проводится проверка по факту самовольного оставления воинской части мобилизованными военнослужащими

18 ноября 2022 14:29
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Проводятся доследственные проверки по пяти фактам самовольного оставления мобилизованными военнослужащими воинской части.

Правоохранительными органами проводятся доследственные проверки по пяти фактам самовольного оставления мобилизованными военнослужащими воинской части. По итогам проверок будут приняты соответствующие решения.

За самовольное оставление части или места службы предусмотрена уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса РФ. Самовольным считается оставление части или места службы военнослужащим без соответствующего разрешения командира (начальника).

Согласно части 2.1 статьи 337 УК РФ за самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Действия военнослужащих, самовольно оставивших часть или место службы либо неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, квалифицируются по части 3.1 статьи 337 УК РФ, санкция за которые предусмотрена в виде лишения свободы на срок до семи лет.

За самовольное оставление части или места службы либо неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и квалифицируется по части 5 статьи 337 УК РФ.

Вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается в каждом случае индивидуально в зависимости от всех обстоятельств дела и личности виновного. Решение об освобождении от уголовной ответственности может быть принято на стадии возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного следствия или судебного разбирательства.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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