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Правоохранители задержали мать детей, найденных в овраге в саратовском селе, один из которых погиб, сообщило правительство региона, передает РИА Новости.

Ранее СУСК РФ по Саратовской области информировало, что днем в среду в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик умер в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации. Прокуратура сообщала, что дети воспитывались в полной семье, не состоявшей на учете.

"Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Саратовской области.

В ГУМВД по региону отметили, что мать детей задержана в городе Энгельс, ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.

В правительстве региона сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, а информация о ее смерти, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручения вице-губернатору Игорю Пивоварову вместе с правоохранителями выявить все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: pixabay