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Попытка получить незаконно удостоверения тракториста-машиниста не удалась

19 февраля 2021 17:12
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Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Самары пресекли посредничество во взяточничестве.

Ранее не судимый житель Кинельского района  на парковочной площадке одного из торговых центров на Южном шоссе Самары получил  105 тысяч рублей за помощь трем мужчинам в получении водительских удостоверений тракториста-машиниста без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи теоретической и практической части экзаменов.

Возбуждены уголовные дела по статье «Посредничество во взяточничестве». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области

 

 

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